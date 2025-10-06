Фото: : www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

Бригада боевиков разместилась в лесу под Днепропетровском.

Молодые девушки и пожилые люди примкнули к рядам боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Сообщается, что 152-й учебный центр расположился в лесах под Днепропетровском. На кадрах, предоставленных инсайдером, видно, как «новобранцы», а это, в основном, молодые девушки, старики и совсем юные мальчишки, стоят в форме с нашивкой с изображением украинского флага. В руках у них автоматы.

Также, судя по фотографиям, новые бойцы Незалежной по очереди зачитывая некий текст. Вероятнее всего, это присяга.

Ранее, писал 5-tv.ru, украинский пленный рассказал о работе ТЦК на Украине. По словам Евгения Вирека, ситуация в формированиях под Красноармейском плохая. Он заявил, что на службу призывают буквально всех, кто попадается под руку полицейским и представителям ТЦК.

