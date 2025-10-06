Муж пытался открыть двери: женщина погибла при падении лифта

Daily Mail: женщина погибла при падении лифта с седьмого этажа в Турции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Полиция допросила 17 человек.

Женщина погибла после того, как лифт в ее доме сорвался с высоты нескольких этажей и упал в подвал. Трагедия произошла в Турции сообщает Daily Mail со ссылкой на местные издания.

По данным следствия, 31-летняя Пелин Ясот Кийга выходила из квартиры на седьмом этаже, чтобы отправиться на работу, когда лифт внезапно перестал работать. Она позвонила своему мужу, 34-летнему Гокхану Кийгe, сообщив, что застряла. Мужчина попытался вручную открыть двери и вызвать помощь.

С камеры видеонаблюдения видно, как он разговаривает по телефону, стоя у шахты, после чего раздается громкий хлопок — кабина вместе с бетонными противовесами обрушивается в подвал. Муж женщины получил травму ноги, когда побежал вниз в подвал, чтобы найти супругу.

Пожарные извлекли Пелин из-под обломков, но в больнице она скончалась от полученных травм.

«Наша гражданка, получившая серьезные травмы в результате того, что бетонные блоки упали вместе с кабиной, скончалась, несмотря на все усилия врачей», — говорится в заявлении администрации округа.

Прокуратура начала расследование. Полиция допросила 17 человек, в том числе представителей лифтовой компании, управляющих недвижимостью и специалистов по техническому обслуживанию.

Под стражу взяты трое подозреваемых — бывший и нынешний управляющие, отвечавшие за техническое состояние лифта, а также заведующий домом. Следствие выяснило, что жильцы дома более месяца до трагедии жаловались в мессенджере на неисправности лифта. Однако точная причина аварии пока не установлена.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.