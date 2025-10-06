В России строят первую теплицу для выращивания бананов

Фото: 5-tv.ru

В этом году данные фрукты внесены в перечень сельскохозяйственной продукции страны.

В России начали строить первую теплицу для выращивания бананов. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на главной стратегической сессии форума «Биопром».

«У нас тренд по бананам пошел как раз вот в прошлом году отсюда. У нас сейчас начинает строиться первая теплица по бананам», — сказала глава ведомства.

По ее словам, сегодня отечественные селекционеры готовы решить самые сложные задачи. Она подчеркнула, что даже с объективной точки зрения в нашей стране «мы можем вырастить все, что угодно».

Вопрос с разведением бананов в России поднимался еще в ноябре прошлого года. Тогда как удачный пример рассматривался Казахстан. А уже в июле 2025-го эти фрукты были внесены в перечень сельскохозяйственной продукции России.

