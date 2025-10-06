Девушка разорвала помолвку из-за проигранного женихом фамильного кольца

Фото: 5-tv.ru

Украшение носили три поколения семьи невесты.

Американка разорвала помолвку, узнав, что ее жених поставил на кон и проиграл кольцо — фамильную реликвию, которой в их семье дорожили три поколения. Об этом сообщает издание People со ссылкой на историю пострадавшей в социальных сетях.

Пара встречалась три года, и мужчина, по словам девушки, казался «добрым, внимательным и умеющим ее рассмешить». Когда он собирался делать предложение, мама невесты отдала жениху обручальное кольцо, передаваемое в семье из поколения в поколение — изящное ар-деко с бриллиантами. Ему поручили хранить реликвию до помолвки.

Однако в июле, после одной из покерных встреч с друзьями, невеста заметила кольцо в кармане будущего супруга и спросила, почему он брал его с собой. Тот сказал, что просто держал его в кармане «на удачу». Он пообещал больше его с собой не брать и никогда не делать на него ставки.

Невеста отметила, что после обещания мужчина перестал ходить на еженедельные игры и появлялся там примерно раз в месяц.

Однако на помолвке один из друзей жениха сказал, что тот «чуть не сделал предложение с кольцом из крекеров». Когда невеста позже настойчиво спросила у избранника, почему его товарищ так пошутил, мужчина признался: несколько месяцев назад он все-таки поставил реликвию на кон и проиграл. По его словам, спустя несколько недель он отыграл кольцо.

«То есть он не только рисковал фамильной ценностью моей бабушки, но и солгал мне, когда я обвинила его. Он заставил меня поверить, что мы „разобрались с этим“, хотя на самом деле он все это время скрывал худшую часть истории», — рассказал девушка.

После признания девушка уехала к матери и вернула кольцо родителям: ей стало некомфортно носить его, поскольку теперь в голове постоянно возникала картина, что реликвия лежала на чужом покерном столе. Она потребовала, чтобы жених сделал ей новое предложение с другим кольцом, иначе между ними все будет кончено. Тот настаивал, что она «придает слишком большое значение случившемуся» и «портит отношение из-за одной ошибки».

Когда она рассказала в блоге о случившемся, пользователи поддержали ее.

«Ох, как же раздражает, когда вместо того, чтобы взять на себя ответственность, говорят: „Ты драматизируешь“… Ты, конечно, была обижена, а он отмахивается от твоих чувств. Подумай, действительно ли ты хочешь, чтобы этот человек был твоим партнером», — написал один из комментаторов.

Другой посоветовал: «Не будь дурой и не оставайся с ним. Вышвырни его на обочину».

Затем девушка отметила, что именно комментарии стали последней каплей, чтобы разорвать отношения.

