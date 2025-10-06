Широкое внедрение передовых технологий: в Геленджике проходит форум «БИОПРОМ-2025»

Фото, видео: 5-tv.ru

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров зачитал участникам мероприятия приветственное слово президента России Владимира Путина.

Внедрение передовых технологий в сфере производства лекарств, пищевой промышленности, сельском хозяйстве крайне важно, потому что позволяет улучшать качество жизни граждан. Об этом говорится в приветственном слове президента России Владимира Путина участникам форума «Биопром: промышленность и технологии для человека», который проходит Геленджике.

Приветствие главы государства на открытии форума зачитал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

«Сегодня развитие наук о жизни и связанных с ними прикладных направлений во многом определяет здоровье людей, их экологическое благополучие. Имею в виду широкое внедрение передовых технологий в медицине, сельском хозяйстве, сфере продовольственной безопасности страны», — передал Мантуров слова российского лидера.

Путин в своем приветствии отметил, что на решение указанных выше задач нацелен новый нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики». Он создан, чтобы служить объединению усилий органов власти, бизнеса и науки для создания инновационных продуктов, локализации полного цикла производства, а также для подготовки квалифицированных кадров для биоиндустрии.

Президент отметил свою уверенность в успехе проекта и пожелал всем причастным к нему плодотворной работы.

