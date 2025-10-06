В Германии гимнастка сорвалась с трапеции во время шоу и погибла

Фото: 5-tv.ru

Испанская воздушная гимнастка Марина Барсело погибла во время выступления в немецком городе Баутцен. Артистка, выступавшая в составе труппы цирка Пола Буша, сорвалась с трапеции с высоты около пяти метров. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, несчастный случай произошел прямо во время номера — Барсело выполняла сложный трюк. Несмотря на то что ей оказали первую помощь на месте, спасти спортсменку не удалось — полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Инцидент произошел при полном зале зрителей — на представлении присутствовали десятки семей с детьми. Очевидцы пережили сильный шок, после чего многим понадобилась помощь психологов.

Правоохранительные органы Германии выясняют обстоятельства случившегося. По предварительной версии, гимнастке могло внезапно стать плохо во время выступления, из-за чего она потеряла контроль и сорвалась.

Ранее в Испании вратарь футбольного клуба «Колиндрес» Рауль Рамирес скончался после черепно-мозговой травмы, полученной на поле.

