В Германии гимнастка сорвалась с трапеции во время шоу и погибла
Фото: 5-tv.ru
По одной из версий, ей могло стать плохо.
Испанская воздушная гимнастка Марина Барсело погибла во время выступления в немецком городе Баутцен. Артистка, выступавшая в составе труппы цирка Пола Буша, сорвалась с трапеции с высоты около пяти метров. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, несчастный случай произошел прямо во время номера — Барсело выполняла сложный трюк. Несмотря на то что ей оказали первую помощь на месте, спасти спортсменку не удалось — полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Инцидент произошел при полном зале зрителей — на представлении присутствовали десятки семей с детьми. Очевидцы пережили сильный шок, после чего многим понадобилась помощь психологов.
Правоохранительные органы Германии выясняют обстоятельства случившегося. По предварительной версии, гимнастке могло внезапно стать плохо во время выступления, из-за чего она потеряла контроль и сорвалась.
Ранее в Испании вратарь футбольного клуба «Колиндрес» Рауль Рамирес скончался после черепно-мозговой травмы, полученной на поле.
