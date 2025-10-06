«Нравится делать разрезы»: гинеколог удалял матки без медицинских показаний в Великобритании

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

От его действий пострадали более сотни женщин.

Британский гинеколог Дэниел Хэй, работавший в университетской больнице Дерби, удалял матки пациенткам без обоснованных показаний. От его действий пострадали более сотни женщин. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на отчет Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Согласно документу, Хэй проводил операции, даже когда существовали альтернативные методы лечения.

«Мне нравится делать разрезы», — ответил врач, когда одна из пациенток поинтересовалась, почему вместо лапароскопии (щадящего метода хирургического вмешательства. — Прим. ред.) была выбрана полосная операция.

В отчете отмечается, что врач демонстрировал несдержанность и неэтичное поведение.

Подозрения в его действиях возникли еще в 2017 году. За три прошедших с тех пор года, как установила комиссия, многие женщины подверглись ненужным хирургическим вмешательствам, а часть из них получили серьезные осложнения. Национальная служба здравоохранения и страховой фонд Великобритании зафиксировали не менее ста пострадавших пациенток, у двух из которых развились тяжелые проблемы со здоровьем, а у трех — умеренные.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.