Израильская армия столкнулась с рекордным числом самоубийств и ПТСР

Количество солдат, страдающих от посттравматического стрессового расстройства, достигло исторического максимума за два года войны с ХАМАС.

Более 11 тысяч военнослужащих Армии обороны Израиля за два года боевых действий против ХАМАС получили диагноз посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Об этом сообщает The Washington Post (WP), назвав ситуацию беспрецедентной для израильских вооруженных сил и связав ее с затянувшимся вооруженным конфликтом.

По данным издания, армейское командование также расследует 37 случаев самоубийств, произошедших за тот же период. Этот показатель стал рекордным для Израиля. Для сравнения, во время 50-дневной операции в секторе Газа в 2014 году число подобных трагедий было более чем втрое меньше.

Израильское военное руководство, отмечает WP, предпринимает попытки снизить масштаб кризиса, обучая солдат оказывать первую психологическую помощь прямо на поле боя, открывая горячие линии и увеличивая количество специалистов. Однако эксперты предупреждают, что врачи без специальной подготовки часто не способны вовремя распознать признаки ПТСР, из-за чего тысячи бойцов остаются без поддержки.

Издание подчеркивает, что последствия этой ситуации могут сказаться не только на моральном состоянии армии, но и на обороноспособности страны в целом, поскольку масштабное распространение психических травм среди военных становится новым вызовом для израильского общества.

