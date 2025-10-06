Эффективно, но опасно: от каких чистящих средств лучше отказаться

Химик Андрей Дорохов: чистящие средства с хлором и фосфатами могут быть опасны

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При покупке очистителей важно читать состав, потому что некоторые соединения негативно влияют на здоровье.

Чистящие средства с хлором, фосфатами и их соединениями могут быть опасны для здоровья. Об этом Газета.ру рассказал доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Эксперт порекомендовал при покупке чистящих средств обращать внимание на состав. Химик советует избегать средств с фосфатами и летучими органическими соединениями. Именно такое сочетание, по словам Дорохова, может оказать негативное воздействие на здоровье. В опасности, в частности, сердце, почки и кожа.

Как отметил Андрей Дорохов, с научной точки зрение не существует единого очистителя от всего. Законы химии просто не позволяют такому «волшебному» веществу появиться.

«Внимательно смотрите на pH продукта, он указывает на его специализацию: нейтральные составы подходят для большинства поверхностей, щелочные оптимальны для жира, а кислые эффективны против минеральных отложений», — сказал химик, добавив, что не стоит доверять «универсальным» средствам.

Ранее 5-tv-ru подробно рассказывал о том, что безопасны ли электропростыни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.