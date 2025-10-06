Зеленский: поставки дальнобойного оружия из США зависят от решения Трампа

Фото: www.globallookpress.com/ U.S. Department of Defense

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Киев ожидает ответа из Вашингтона по поводу возможных поставок ракет Tomahawk.

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что поставки дальнобойного вооружения из США будут зависеть от решения американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

«Мы говорили с США, мы очень благодарим президента Трампа за этот диалог. В прошлый раз у нас был очень продуктивный, плодотворный диалог. Мы говорили о системах вооружения большого радиуса дальности. Мы увидим, все будет зависеть от его решения», — сказал Зеленский журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества в Дании, где в это время проходили датско-украинские учения по борьбе с беспилотниками.

По данным издания, еще в конце сентября Зеленский во время личной встречи с Трампом обратился к нему с просьбой о поставках крылатых ракет Tomahawk. Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий уточнял, что президенты обсуждали этот вопрос по телефону, но тогда договоренностей достичь не удалось. Он отмечал, что Украине будет сложно использовать Tomahawk из-за отсутствия нужных технических систем.

Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил телеканалу Fox News, что администрация Трампа действительно рассматривает возможность передачи Украине ракет, однако окончательное решение остается за американским президентом.

В России подчеркивают, что передача Киеву вооружений мешает мирному урегулированию. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием станут законной целью для российских сил. В Кремле добавили, что накачивание Украины оружием странами НАТО лишь усугубит ситуацию и отдалит перспективу переговоров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.