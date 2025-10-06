«Забили козла»: в Подмосковье иностранцы устроили массовую игру на лошадях

В Подмосковье иностранцы устроили массовую игру на лошадях и забили козла

Сотни мужчин боролись за тушу животного.

В Раменском районе Подмосковья сотни иностранцев на лошадях устроили игру с тушей козла, напоминающую поло. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По его словам, в мероприятии участвовали около 500 человек.

«Лошади, машины и так далее. Забили козла и давай его гонять по полю. Это происходит на регулярной основе», — рассказал источник.

Местные жители фиксируют инциденты и жалуются в экстренные службы. В этот раз около 20-30 человек обращались в 112, однако, по словам свидетеля, никто не приехал. В соцсетях сообщалось, что полиция прибыла на место, но нарушений обнаружено не было.

Ранее в июне несколько иностранцев разделывали баранью тушу на детской площадке в Новой Москве.

Тем временем, в Санкт-Петербурге власти решили ограничить работу мигрантов в сфере курьерских доставок. Новый закон, по мнению его авторов, должен повысить качество и безопасность услуг. Службам доставки дали три месяца, чтобы перестроить кадровую систему и адаптироваться к изменениям.

