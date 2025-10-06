«Не стоит гнаться»: кому противопоказано проходить десять тысяч шагов в день
Кардиолог Колиев: 10 тысяч шагов в день опасны для людей с заболеваниями сердца
Данная норма не универсальна для всех людей, а в некоторых случаях может даже ухудшить здоровье.
Людям с заболеваниями сердца норма для поддержки здоровья в десять тысяч шагов в день противопоказана. Об этом изданию Газета.ру рассказал врач-кардиолог высшей категории Вячеслав Колиев.
«Людям с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, выраженной гипертонией, остеоартритами или другими ограничениями физической активности необходимо согласовывать уровень нагрузки с врачом. Для таких пациентов чрезмерное увеличение дистанции или темпа может быть небезопасным», — отметил медик.
Эксперт также добавил, что пожилым людям необязательно нахаживать именно это количество шагов. Положительное влияние на организм, в том числе и снижение риска инфаркта, инсульта и преждевременной смертности, обеспечивают и более скромные показатели в четыре-пять тысяч шагов в день. К тому же это намного лучше, чем вести совсем малоподвижный образ жизни.
Стоит быть осторожными с физической нагрузкой и людям, у которых есть проблемы с суставами, предупредил Колиев. Например, при выраженном артрозе, особенно в период обострения воспалительных процессов, ходьба, напротив, противопоказана.
