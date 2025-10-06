Послушные и уступчивые: на сайтах знакомств растет популярность ИИ-подруг

Фото: 5-tv.ru

Сайты знакомств с искусственным интеллектом обещают безопасные виртуальные отношения, но эксперты видят в них новую форму цифрового сексизма, где женщина превращается в идеальный покорный алгоритм. О тревожащем росте популярности ИИ-подруг в дейтинг-приложениях рассказало издание The Guardian.

Элеонора — 24-летняя польская преподавательница истории, Изабель — 25-летний нью-йоркский детектив, а Брук — 39-летняя домохозяйка из Майами, живущая в роскоши, пока муж постоянно в разъездах. На первый взгляд — три совершенно разные женщины. На деле — ни одной из них не существует.

Все трое — виртуальные персонажи, созданные для общения и флирта с мужчинами на новых сайтах знакомств, где пользователи могут завести себе «подругу с искусственным интеллектом». Эти сервисы предлагают не просто переписку, а имитацию интимных отношений — от легкого флирта до откровенных фото и видео, созданных нейросетями.

Цифровая любовь без границ

На недавней конференции в Праге, где собираются представители индустрии для взрослых, участники обсуждали стремительный рост числа таких платформ.

Теперь пользователи могут выбрать готовую ИИ-девушку — чаще всего это улыбающаяся белая женщина около 20 лет — или «создать» собственную, указав профессию, характер, внешность и даже размер груди.

Варианты личности говорят сами за себя:

«покорная — послушная, уступчивая и готовая следовать за кем-то»;

«невинная — наивная, оптимистичная, смотрит на мир с удивлением»;

«заботливая — опекающая, защищающая и всегда готовая утешить».

Многие сайты позволяют наряжать виртуальных девушек в школьную форму или другие фетишизированные образы — что вызывает особое беспокойство у исследователей и правозащитников.

У ИИ нет стыда и страха

Разработчики уверяют, что такие сервисы решают моральные и правовые проблемы индустрии.

«Вы предпочитаете порно, где есть эксплуатация и торговля людьми, или общение с ИИ?» — спрашивает Стив Джонс, владелец одного из подобных сайтов.

Он утверждает, что «девушка с искусственным интеллектом никогда не станет жертвой торговли людьми и не покончит с собой от унижения».

На практике, говорят критики, новая «этика» лишь маскирует старые стереотипы.

Писательница Лора Бейтс в своей книге «Новая эра сексизма» отмечает, что виртуальные собеседницы «запрограммированы быть милыми, послушными и услужливыми — и говорить то, что пользователь хочет услышать».

Под видом технологии — новая зависимость

Большинство клиентов — мужчины 18-24 лет, выросшие на видеоиграх и аватарах. Для них виртуальные отношения становятся не просто развлечением, а формой эмоционального опыта.

«Это похоже на игру. Если вам нужны взрослые отношения — пожалуйста. Хотите просто поговорить — тоже возможно. Все зависит от желания пользователя», — объяснил сотрудник сайта знакомств.

Некоторые из виртуальных подруг сразу переходят к откровенным сценам, другие требуют «построить отношения», чтобы «заслужить» близость.

Разработчики называют это «геймификацией эмоций» — и именно в этом, по мнению психологов, скрыта главная опасность: пользователь постепенно переносит на реальную жизнь модель поведения, в которой женщина — всегда покорная, удобная и не имеющая собственного мнения.

ИИ и реальность: подмена близости

Критики индустрии видят в происходящем не прогресс, а опасный уход от реальных человеческих связей.

«Как нам конкурировать с платформами, где можно создать идеальную фантазию? В жизни никто не сможет соответствовать выдуманным ожиданиям», — рассказывает руководитель отдела рекламы для реальных людей.

Даже сторонники ИИ-отношений предупреждают, что виртуальная близость может вытеснить настоящую.

«Это хорошая площадка, чтобы потренировать социальные навыки. Но некоторые используют ее, чтобы безнаказанно вести себя агрессивно: оскорблять, унижать, говорить то, что никогда бы не сказали живому человеку», —говорит Стив Джонс.

И пока разработчики спорят о «безопасной цифровой любви», все больше пользователей выбирают отношения, в которых вторая сторона никогда не скажет «нет».

