Ученые нашли способ восстановить мозг после инсульта

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Группа исследователей смогла обратить последствия недуга у мышей.

Группа международных ученых заявила об успешном восстановлении функций мозга после инсульта у лабораторных мышей. Это может стать прорывом в лечении последствий этой болезни, отмечает Nature Communications.

Специалисты использовали нейтральные стволовые клетки, способные трансформироваться в различные типы клеток, включая нейроны. Через неделю после введения их в поврежденные области мозга мышей клетки начали преобразовываться в нервные, взаимодействовать с окружающими нейронами и восстанавливать утраченные функции.

Исследование показало не только образование новых нейронов, но и регенерацию кровеносных сосудов, снижение воспаления и улучшение целостности гематоэнцефалического барьера. У мышей также наблюдалось исчезновение двигательных нарушений, вызванных инсультом. Ранее считалось, что последствия инсульта необратимы, так как клетки мозга гибнут из-за внутреннего кровоизлияния или недостатка кислорода.

Работа проводилась на мышах, так как их модель перманентного инсульта по многим характеристикам близка к человеческому. В дальнейшем ученые планируют проверить метод на других моделях и в перспективе разрабатывать подходы для людей. Если метод окажется эффективным у человека, это может открыть путь к лечению миллионов пациентов, страдающих от паралича, нарушения речи и других осложнений после инсульта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.