Первые деньги ребенка: когда пора выдавать на карманные расходы

Психолог Лосевская: первые деньги можно выдавать в шесть-семь лет

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Суммы для трат у детей могут быть разными.

Давать ребенку карманные деньги можно с того момента, как у него появляется потребность что-либо купить. Об этом рассказала психолог Юлия Лосевская в интервью aif.ru.

По мнению эксперта, подходящий возраст для первых карманных денег наступает в шесть-семь лет.

«В целом суммы могут быть разными: 50, 100, 200, 300 рублей. Родителю важно понимать, для чего именно ребенку нужны деньги. В школе траты ребенка в основном привязаны к походу в столовую, нужно обговорить с ним, сколько ему нужно на это денег», — рассказала психолог.

Лосевская подчеркнула, что карманные деньги — это не средство давления. Нельзя лишать ребенка выплат в качестве наказания или, наоборот, использовать их как награду. Деньги — это не инструмент манипуляции, а возможность научиться ответственности и управлению своими желаниями.

С возрастом уровень контроля можно снижать, особенно после десяти лет. Ребенок в этом возрасте уже способен принимать простые финансовые решения.

«Не стоит запрещать, но можно проконсультировать ребенка, как-то повзаимодействовать с ним в вопросе его трат», — подчеркнула эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему не надо убирать сладости из рациона ребенка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.