«Бессмысленная трагедия»: мать застрелила двоих из своих четверых детей

Женщина сама позвонила в службу спасения.

Жительница штата Техас выстрелила в четверых своих детей, двое из которых погибли. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным шерифа Бо Столлмана, инцидент произошел в городе Энглтон. Мать сама позвонила в службу спасения и сообщила о стрельбе.

Когда на место прибыли правоохранители, они обнаружили в автомобиле четырех раненых детей и огнестрельное оружие. Двое из них — 13-летний подросток и четырехлетний ребенок — скончались от полученных ранений. Еще двое детей, восьми и девяти лет, были доставлены в больницу на медицинском вертолете и находятся в стабильном состоянии.

Шериф Столлман подчеркнул, что расследование продолжается.

«Невозможно осмыслить такую бессмысленную трагедию, но мы сделаем все возможное, чтобы добиться справедливости для этих детей», — заявил он.

Женщине предъявлены обвинения по двум пунктам в убийстве и двум пунктам — в нападении с применением смертоносного оружия при отягчающих обстоятельствах. Суд установил залог в размере 14 миллионов долларов.

