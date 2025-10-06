Патрушев: В 2025 году урожайность зерновых культур выросла на 10%

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Вице-премьер РФ, отметил, что пшеница является ключевой культурой для страны.

В 2025 году урожайность зерновых культур выросла на 10%. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

«В стране сейчас у нас активно идут уборочные работы. В этом году урожайность зерновых у нас больше, чем в прошлом году, на 10%. Мы можем себе позволить сделать прогноз в 135 миллионов тонн по зерновым», — отметил заместитель председателя правительства.

Патрушев подчеркнул, что пшеница является ключевой культурой для страны, и в текущем году ожидается сбор порядка 80 миллионов тонн.

«Хотел бы обратить внимание, что вот уже порядка шести лет сборы зерновых в России стабильно у нас превышают 120 миллионов тонн. Это во многом стало возможным благодаря системной поддержке государства и внедрению передовых технологий», — заявил вице-премьер РФ.

