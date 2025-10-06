У стены Цоя в Москве мужчина с ножом напал на двух прохожих

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; цао.мск.мвд.рф; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пострадавших доставили в больницу.

У стены музыканта Виктора Цоя мужчина с ножом напал на прохожих. Инцидент произошел в центре Москвы на Арбате и завершился задержанием нападавшего. Об этом сообщили в пресс службе столичного ГУ МВД.

«Полицейскими патрульно-постовой службы совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по району Арбат задержан 49-летний житель столицы, который в ходе конфликта нанес одному потерпевшему множественные удары ножом, а второму гражданину причинил несколько порезов», — заявили в пресс-службе.

Очевидец сразу сообщил о случившемся в экстренные службы. На место прибыл наряд полиции, у ранее судимого москвича изъяли нож. Пострадавших доставили в больницу.

По данным врачей, здоровью одного из них, 30-летнего мужчины, причинен тяжкий вред. Второй пострадавший проходит обследование, степень повреждений уточняется. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Саратове мужчина напал на двух студентов с ножом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.