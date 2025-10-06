Патрушев: на нацпроект «Экологическое благополучие» предусмотрено 800 млрд рублей
В него в том числе входят меры по охране водных объектов и сохранения лесов.
Президент России Владимир Путин провел встречу с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым в Кремле. Об этом сообщили на официальном сайте главы государства.
Заместитель председателя правительства оповестил российского лидера о ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие», в том числе о мерах по охране водных объектов, сохранению и восстановлению леса.
«У нас ключевые задачи, которые решаются сейчас нами в рамках экологии и природоохранного блока, заложены в нацпроект „Экологическое благополучие“. На его финансирование до 2030 года у нас предусмотрено более 800 миллиардов рублей», — отметил Патрушев.
Также обсуждались вопросы АПК, подготовка квалифицированных кадров для аграрного сектора и госпрограмма по развитию сельских территорий.
Ранее 5-tv.ru писал, что дальнейшее эффективное освоение Арктики неотрывно связано с заботой об окружающей среде. На данный момент в регионе последовательно ведется ликвидация объектов накопленного экологического вреда. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на презентации «Арктического досье» — доклада России в рамках десятилетия в рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем.
