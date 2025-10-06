Патрушев: на нацпроект «Экологическое благополучие» предусмотрено 800 млрд рублей

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков; kremlin.ru; 5-tv.ru

В него в том числе входят меры по охране водных объектов и сохранения лесов.

Президент России Владимир Путин провел встречу с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым в Кремле. Об этом сообщили на официальном сайте главы государства.

Заместитель председателя правительства оповестил российского лидера о ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие», в том числе о мерах по охране водных объектов, сохранению и восстановлению леса.

«У нас ключевые задачи, которые решаются сейчас нами в рамках экологии и природоохранного блока, заложены в нацпроект „Экологическое благополучие“. На его финансирование до 2030 года у нас предусмотрено более 800 миллиардов рублей», — отметил Патрушев.

Также обсуждались вопросы АПК, подготовка квалифицированных кадров для аграрного сектора и госпрограмма по развитию сельских территорий.

Ранее 5-tv.ru писал, что дальнейшее эффективное освоение Арктики неотрывно связано с заботой об окружающей среде. На данный момент в регионе последовательно ведется ликвидация объектов накопленного экологического вреда. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на презентации «Арктического досье» — доклада России в рамках десятилетия в рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем.

