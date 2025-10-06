Врач рассказал, как «незаметная» травма головы может привести к инвалидности

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Важно заниматься профилактикой, она помогает в таких случаях.

Даже незначительные травмы мозга могут через несколько лет привести к потере памяти или зрения. Об этом aif.ru рассказал врач-ортопед Андрей Литвиненко, комментируя историю бойца, потерявшего часть черепа после ранения от удара РСЗО HIMARS.

Эта ситуация произошла в начале специальной военной операции (СВО) на Украине. Российский военный получил серьезное ранение. Однако, несмотря на это, восстановившись, вернулся к товарищам — в зону спецоперации. При этом военнослужащему пришлось сменить род войск: из артиллеристов он ушел в радиолокационную борьбу.

Андрей Литвиненко назвал эту историю удивительной, потому как осколки не задели жизненно важных отделов мозга. Хотя, как показывает практика, даже незначительная, казалось бы, травма головы может спустя время негативно повлиять на здоровье. Поэтому нужно заниматься профилактикой на опережение.

«Поддерживать давление, вести здоровый образ жизни, заниматься гимнастикой. Этим направлением занимается реабилитолог», — добавил доктор.

Ранее, писал 5-tv.ru, кардиолог предупредил о скрытых признаках надвигающейся остановки сердца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.