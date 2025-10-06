Исполнилось 113 лет: самый пожилой мужчина в мире поделился секретом долгой жизни

Фото: www.globallookpress.com/Guillaumin

Родственники устроили большую вечеринку на день рождения долгожителя.

Самый пожилой человек на планете, бразилец Жоау Мариньо Нето, отметил 113-й день рождения и поделился секретом долгой жизни. Торжество прошло в кругу семьи, об этом сообщает издание Mirror.

Жоау Нето родился 5 октября 1912 года в Марангуапи, в бразильском штате Сеара, и считается последним родившимся в том году. В ноябре 2024 года Гиннесс признал его самым пожилым мужчиной в мире после смерти предыдущего рекордсмена — британца Джона Тиннисвуда, скончавшегося в возрасте 112 лет.

Теперь долгожителю исполнилось 113 лет. Праздник прошел с размахом — родственники устроили большую вечеринку. У Нето семеро детей, 22 внука, 15 правнуков и трое праправнуков.

Отвечая на вопрос о секрете долголетия, Нето сказал, что все дело в людях, которые его окружают.

«Я жил среди хороших людей, и это сделало мою жизнь долгой и счастливой», — отметил рекордсмен.

С детства Жоау помогал родителям на ферме, ухаживал за скотом и собирал фрукты. Несмотря на преклонный возраст, он сохраняет бодрость духа и чувство юмора.

Нето признан самым пожилым мужчиной в мире, однако мировой рекорд среди всех долгожителей принадлежит британке Этель Кэтерхэм, которой в августе исполнилось 116 лет.

