В Москве состоялась церемония открытия памятника «Российские журналисты»

В Москве перед штаб-квартирой ТАСС открыли скульптурную композицию «Российские журналисты» работы Владимира Иванова. В церемонии открытия приняла участие официальный представитель МИД Мария Захарова. Кадры с открытия передает 5-tv.ru.

Композиция включает в себя три фигуры — корреспондента с микрофоном, фоторепортера и видеооператора, отражающих разные стороны работы журналиста.

Мария Захарова отметила особую ответственность этой профессии перед обществом. Она подчеркнула, что памятник должен привлечь внимание молодежи и стать символом для журналистов.

«Я думаю, что он будет привлекать детей, которые будут видеть и будут обращаться к этой профессии с малых лет», — заявила Захарова.

Она также выразила надежду, что монумент станет талисманом для сотрудников агентства и журналистов в целом.

