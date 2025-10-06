Тимур Родригез судится с бывшей женой ради уменьшения алиментов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Телеведущий надеется снизить расходы на своих детей в три раза.

Телеведущий и комик Тимур Родригез обратился в суд с иском о снижении алиментов, которые он выплачивает на содержание своих сыновей и бывшей жены. Об этом 5-tv.ru сообщили в Пресненском суде Москвы, где рассматривается дело.

Родригез и его экс-супруга Анна Девочкина прожили в браке 16 лет и воспитали двух сыновей — Мигеля, которому сейчас 16, и Даниэля, которому 12. После развода дети остались с матерью, но телеведущий продолжает активно участвовать в их жизни и материально поддерживать семью.

При разводе супруги заключили алиментное соглашение: Родригез обязался ежемесячно перечислять 1,5 миллиона рублей на детей и около 500 тысяч рублей на содержание Анны, а также оплачивать ее нужды, включая поездки в отпуск. В иске он потребовал сократить выплаты до 500 тысяч рублей в месяц. В окружении семьи отмечают, что при разводе артист почти не обращал внимания на высокую сумму алиментов, а теперь считает ее слишком большой.

Известно, что во время расставания Родригез подвергся критике за то, что сообщил о разрыве по телефону, а не лично.

