Новым гендиректором московского клуба «Спартак» назначен Сергей Некрасов

Новым генеральным директором московского футбольного клуба «Спартак» стал Сергей Некрасов. Об этом сообщила пресс-служба клуба в своем Telegram-канале.

«Вся жизнь Сергея Юрьевича связана с футболом. Он неоднократно участвовал в ветеранских турнирах с легендами „Спартака“. Желаем Сергею Юрьевичу удачи и успехов на посту генерального директора „Спартака“!» — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого данный пост занимал Олег Малышев. Он ушел с должности из-за семейных обстоятельств. Однако «Спартак» не покинул. Он продолжит входить в состав директоров клуба и станет советником Некрасова.

Новый гендиректор московского «Спартака» окончил МГУ имени Ломоносова и Лондонскую школу бизнеса. Работал на руководящих должностях в банках и крупных компаниях.

