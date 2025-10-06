Помощник Кашпировского опроверг слухи о госпитализации телепата

Фото: www.globallookpress.com/Zamir Usmanov

Ранее сообщалось, что звезде предстоит пройти курс лучевой терапии.

Помощник психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского Сергей Рудых заявил, что информация о госпитализации артиста не соответствует действительности. Об этом сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что ведущий должен пройти курс лучевой терапии из-за обострения тяжелого онкологического заболевания.

Анатолий Кашпировский стал известен в 1990-е годы благодаря телепрограммам «Сеансы здоровья», где демонстрировал необычные методы лечения, включая гипноз, «зарядку» воды через экран и помощь пациентам при хирургических операциях без анестезии. В 2016 году суд оправдал его по делу о незаконной народной медицине.

Осенью 2024 года психотерапевт возобновил деятельность и проводит в Москве платные групповые сеансы.

Ранее Российская академия наук назвала методы Кашпировского фантастикой и лженаукой, подчеркнув, что «однозначно, кроме как к абсолютной лженауке, к этому нельзя относиться».

