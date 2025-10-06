Скандал по-нижегородски: экс-мэр города не может поделить ТЦ с бывшей женой

Фото, видео: 5-tv.ru

Бывший чиновник давно заработал не самую лучшую репутацию.

Сигнальная ракета, заваренные двери и заявления в полицию — так выглядит конфликт за собственность между экс-мэром Нижнего Новгорода Андреем Климентьевым и его бывшей супругой.

Женщина обвиняет предпринимателя в угрозах, а он, в свою очередь, заявляет о незаконном захвате имущества. Правоохранители начали проверку после громких заявлений обеих сторон. А вот кто прав? Разбирался корреспондент «Известий» Елисей Савлюк.

Двумя ударами Андрей Климентьев выбивает камеру из рук журналистов. Решать вопросы таким образом для бывшего мэра Нижнего Новгорода — дело привычное.

На этих кадрах бывшая жена Климентьева Ирина пытается помешать ему заварить дверь в помещение торгового центра, где находятся люди. Но тот набрасывается на нее и начинает избивать.

Дело в том, что здание принадлежит бывшим супругам. Год назад пара развелась, теперь Андрей как может осложняет жизнь Ирине. А заодно и арендаторам.

«На этом видео в белом — это Климентьев Андрей Анатольевич. Он подослал неизвестных мне людей, которые заваривают сейчас дверь», — рассказал один из арендаторов.

Вячеслав Сучилкин арендует здесь помещение под прачечную последние два года. Сначала платил бывшему мэру, в феврале этого года стал отдавать деньги его бывшей жене. По документам она собственница. Климентьеву это не понравилось.

«Он вчера мне сказал: „Будешь платить мне, тогда этого продолжаться не будет, заваривания дверей и каких-то еще дел. Я буду делать это каждый день, пока вы с ней не расторгнете договор, либо не съедете отсюда“. Он как бы вымогает деньги. Как будто вернулись в 1990-е годы», — рассказал арендатор Вячеслав Сучилкин.

Но прачечной мужчина не ограничился. На другом видео он молотком разносит дверь и дорогостоящую вывеску квест-центра.

«Он постоянно нам пытается сломать дверь. То забаррикадирует вход, что сотрудники не могут выйти. Мы не можем нормально на работу попасть. Мы не можем с работы уйти», — рассказал арендатор Денис Радионов.

На бывшего чиновника не действует ничего: ни разговоры, ни угрозы, ни даже мольбы оставить имущество в покое.

«Грабли» для Андрея Климентьева уже знакомые. Еще в Советском Союзе он отбывал срок за распространение порнографии. После освобождения стал известным нижегородским бизнесменом, но ненадолго. Уже в 1995-м Климентьев украл кредитные 30 миллионов долларов, которые предназначались для судостроительного завода.

Через два года его арестовали, но в скором времени освободили. Сразу после этого Климентьев вдруг решил стать мэром города. Но в этой должности он пробыл всего два дня и снова отправился в колонию. В общей сложности Климентьев провел за решеткой больше 15 лет.

«Это наглость, безнаказанность. Он никого не боится, он полицию шлет куда подальше просто. Он просто мешает работать, он просто мешает жить. Он следит, он угрожает. Сказал, что не оставит в покое, что он добьется своего», — рассказала собственница здания Ирина Климентьева.

Ирина Климентьева владеет несколькими помещениями уже 12 лет. Их она купила в браке, но совместно нажитым не считает. Пара заключила брачный договор, согласно которому после развода каждый остается при своем. Сам Климентьев уверен: недвижимость у него украли. Якобы Ирина переоформила ее на себя, пока он отбывал срок.

«Она воровка. Мы никому не препятствуем, там наша территория. Вот ваша камера — вы можете ее заварить, приварить, разбить. Она ваша. И это моя. Я не должен никому ничего объяснять. Я так хочу», — заявил собственник здания Андрей Климентьев.

Бывшие супруги написали друг на друга заявления в полицию. МВД проводит проверку. Ирина настроена решительно и сделает все для того, чтобы ее вместе с арендаторами оставили в покое.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.