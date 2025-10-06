Крипта больше не капает: подпольные майнинговые фермы накрыли в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Местные жители несколько лет шли на ухищрения, чтобы незаконную деятельность не обнаружили.

Сразу несколько подпольных майнинговых ферм накрыли петербургские полицейские. Чтобы незаконное производство не обнаружили, три местных жителя почти семь с половиной лет занижали показания электросчетчиков. Все это время в нежилых помещениях для добычи криптовалюты без перерыва работало почти 3000 устройств. Во сколько оценивают ущерб от незаконной деятельности — выяснил корреспондент «Известий» Герман Кудияров.

В нашем распоряжении — кадры задержания бизнесмена Беслана Гаджиева, который организовал подпольную ферму, одну из нескольких. На них работали жители Петербурга и Ленобласти. Они похищали электроэнергию для майнинга криптовалют.

«Говорят, с 2015-го по 2018-й Гаджиев пытался запустить стартап. Но ни один их проектов, по предварительным данным, не взлетел. Тогда и пришла идея открыть майнинг-ферму. Находиться она может вот в таких, обычных, ничем не примечательных гаражах. И в этот раз речь идет о восьми фермах», — рассказал корреспондент.

По предварительным данным, трое мужчин заключили договор с энергосбытовой компанией для присоединения к электросетям коммерческого объекта. Внесли изменения в работу счетчиков, занизив их показатели. Затем неоднократно предоставляли неверные сведения об объемах потребления электроэнергии. В этот момент, что называется, у темщиков капала крипта.

«Ситуация по поводу выявления нелегального майнинга, она общеизвестна, но при этом изобилует всегда очень интересными нюансами. То, что правоохранительные органы совместно с региональными представителями электрических сетей выявляют порой незаконные майнинговые фирмы, это достаточно известная часть новостной повестки. Где только их не выявляли. Один из самых, например, креативных случаев — это майнинг на чердаке психбольницы. Я уж не говорю про майнинг на заброшенных территориях заводов и других объектах», — рассказал член экспертного совета Госдумы по законодательному регулированию криптовалют, управляющий Parallax Михаил Успенский.

Полицейские задержали подозреваемых по домам. Помимо Беслана Гаджиева, еще два человека. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в ходе обысков в нежилых помещениях по нескольким адресам обнаружило почти три тысячи устройств для майнинга криптовалют, два трансформатора и другие вещдоки.

Возбуждено уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана. ФСБ устанавливает личности всех причастных к незаконной добыче криптовалют.

