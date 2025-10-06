В Европе, Африке и Южной Америке проходят акции в поддержку Палестины

Фото, видео: Reuters/Tom Nicholson; 5-tv.ru

В некоторых городах они перерастали в массовые беспорядки.

Солидарность с сектором Газа выражают по всему миру. Акции в поддержку Палестины охватили Южную Америку, Африку и Европу. Только в столице Нидерландов на демонстрацию вышли 250 тысяч человек. Они призвали остановить геноцид в палестинском анклаве и обвинили европейское правительство в поддержке действий Израиля.

Массовые акции также прошли в Лондоне и Афинах. В Барселоне и Париже митинги закончились массовыми беспорядками. Десятки человек пострадали в ожесточенных стычках с полицией.

На этом фоне в Египте сегодня пройдет новый этап переговоров между Израилем и ХАМАС. Делегации обсудят детали мирной сделки, которую ранее предложили Соединенные Штаты. Она предполагает освобождение всех израильских заложников, взамен Тель-Авив отпустит почти две тысячи палестинских заключенных.

Также израильская армия должна прекратить огонь для безопасного обмена. Однако ЦАХАЛ в эти минуты продолжает бомбить сектор Газа. Только за это утро жертвами ударов стали семь мирных жителей.

