Зима близко: из-за мощного снегопада жители Иркутска остались без света

Непогода стала причиной перекрытия части федеральной трассы «Байкал».

Иркутская область приходит в себя после мощного снегопада. В результате удара стихии повалены деревья, оборваны линии электропередач. Без света остались почти 5000 домов в столице региона и пригородах.

Сообщается, что подачу электроэнергии должны восстановить в ближайшее время.

Участок федеральной трассы «Байкал» закрыт для движения фур и автобусов. Работает спецтехника. Специалисты расчищают снег и обрабатывают покрытие специальными противо-гололедными растворами.

Ранее 5-tv.ru писал, что снежная волна прокатилась по России. Зима уже на Урале и Дальнем Востоке. На очереди — Сибирь. Омск заметает вторые сутки.

А вот на Камчатке выросли сугробы, там сейчас бесчинствует охотоморский циклон. В МЧС предупреждают о возможных перебоях со светом из-за обрыва проводов.

В Петербурге обещают солнце и +13. А вот в Москве ожидаются дожди, в ближайшие дни похолодает.

