Блондинка разочарована решением жюри.

Модель Анна Линникова разнесла победительницу конкурса «Мисс Россия — 2025» Анастасию Вензу. По ее мнению, первое место должна была занять совсем другая девушка. Об этом блондинка рассказала в своем личном блоге.

«Позор. Я не представляю, как победительница поедет представлять Россию на международном уровне. Это я еще не смотрела интеллектуальный конкурс», — написала разгневанная Линникова.

Анна, которая также является «Мисс Россия-2022», объяснила: благодаря своему девятилетнему опыту в моделинге она считывает внешность и возможности на раз-два.

«Предыдущую мисс я выбирала сама лично и сидела в жюри. Я видела ее потенциал! Я знаю, что Валентина (Алексеева — „Мисс Россия — 2024“, представительница Республики Чувашия. — Прим.ред.) не может быть моделью, но как мисс она была просто шикарна! Эта девушка (Анастасия Венза. — Прим.ред.) не может быть ни мисс, ни моделью. Без обид», — добавила модель.

По мнению Анны, в этом году «Мисс Россия» должна была стать Алена Лесняк. Девушка представляла Керчь. По итогу судьи конкурса присвоили ей звание первой вице-мисс. Это решение разочаровало Линникову.

