Умер приемный сын Тины Тернер — Айк Тернер-младший
Фото: © Getty Images/Bob Riha Jr / Contributor
Певица усыновила ребенка, когда вышла замуж за его отца.
Умер приемный сын певицы Тины Тернер — Айк Тернер-младший. Об этом сообщило издание RadarOnline со ссылкой на племянницу исполнительницы Жаклин Буллок.
По ее словам, наследник артистки скончался 4 октября. Ему было 67 лет.
Айк продолжительное время боролся с заболеванием сердечно-сосудистой системы.
«Все стало намного хуже после перенесенного в начале сентября инсульта», — уточнила Буллок.
Причиной смерти, по данным родственницы звезды, стал отказ почек.
Тернер-младший не был родным ребенком восьмикратной обладательницы премии «Грэмми». Он появился на свет в 1958 году. Его родителями были музыкант в стиле ритм-н-блюз Айк Тернер-старший и Лорейн Тейлор. Когда судьба свела именитую певицу с артистом, она усыновила его сыновей Айка и Майкла. Брак Тернеров продлился 16 лет, но в итоге распался.
Какое-то время Айк-младший трудился у Тины в команде звукорежиссером.
Самой певицы не стало в 2023 году. Ей было 83 года.
