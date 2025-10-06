Умер приемный сын Тины Тернер

Фото: © Getty Images/Bob Riha Jr / Contributor

Певица усыновила ребенка, когда вышла замуж за его отца.

Умер приемный сын певицы Тины Тернер — Айк Тернер-младший. Об этом сообщило издание RadarOnline со ссылкой на племянницу исполнительницы Жаклин Буллок.

По ее словам, наследник артистки скончался 4 октября. Ему было 67 лет.

Айк продолжительное время боролся с заболеванием сердечно-сосудистой системы.

«Все стало намного хуже после перенесенного в начале сентября инсульта», — уточнила Буллок.

Причиной смерти, по данным родственницы звезды, стал отказ почек.

Тернер-младший не был родным ребенком восьмикратной обладательницы премии «Грэмми». Он появился на свет в 1958 году. Его родителями были музыкант в стиле ритм-н-блюз Айк Тернер-старший и Лорейн Тейлор. Когда судьба свела именитую певицу с артистом, она усыновила его сыновей Айка и Майкла. Брак Тернеров продлился 16 лет, но в итоге распался.

Какое-то время Айк-младший трудился у Тины в команде звукорежиссером.

Самой певицы не стало в 2023 году. Ей было 83 года.

