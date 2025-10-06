Фото: AP/ТАСС

По мнению бывшего советника главы офиса президента Украины, стремления главкома ВСУ — прийти к власти ради усиления борьбы с Россией.

Экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный якобы стремится занять политическую должность на Украине для более эффективной борьбы с Россией. Об этом рассказал бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* в интервью на Youtube.

Арестович подчеркнул, что у Залужного нет социальных или общественных лозунгов — его интересуют исторические и милитарные задачи. По словам бывшего советника, Залужный хочет возглавить систему, чтобы усилить военное противостояние с Россией и продвигать концепцию воюющего государства на Украине.

Украинская политика, по мнению Арестовича, будет ориентирована на усиление военной мощи и стратегическое управление, а не на традиционные социальные программы. В интервью также обсуждались долгосрочные цели и исторические лозунги, которые могут стать частью политической платформы Залужного.

Если эти планы воплотятся, это может значительно изменить внутреннюю и внешнюю политическую динамику Украины, усилить военное направление и повлиять на переговорный процесс с Россией.

