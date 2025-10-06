Вселенная — неслучайность: французские математики доказывают существование Бога
Daily Mail: французские математики пытаются научно доказать существование Бога
Их исследование опирается на три ключевых вывода современной физики.
Французские математики Оливье Боннасси и Мишель-Ив Боллоре уверены, что нашли научные доказательства существования Бога — и этим вызвали волну споров среди ученых и верующих по всему миру. Об этом сообщает Daily Mail.
Новая книга «Бог, наука, доказательства: рассвет революции» обещает перевернуть традиционные представления о соотношении науки и веры. Ее авторы уверяют: божественное начало теперь можно подтвердить научно.
На протяжении веков наука и религия шли разными путями — от Галилео Галилея до Стивена Хокинга, человечество пыталось совместить веру и рациональное знание. Но Оливье Боннасси и Мишель-Ив Боллоре уверены: эпоха противостояния закончилась. В своей книге, которая готовится к выходу, они утверждают, что современные открытия физики и космологии приводят к выводу о существовании Бога.
С момента публикации во Франции в 2021 году книга разошлась тиражом более 400 тысяч экземпляров и уже переведена на несколько языков. Теперь авторы готовятся представить англоязычную версию и надеются вызвать мировую дискуссию.
Наука теперь на стороне Бога
Боннасси уточнил, что на данный момент «маятник науки качнулся в противоположную сторону».
«Раньше наука пыталась доказать, что Бога нет. Теперь все наоборот — именно научные данные становятся аргументом в пользу его существования», — отметил ученый.
По словам автора, их исследование опирается на три ключевых вывода современной физики:
- Вселенная представляет собой единое пространство-время, где материя, энергия и время взаимосвязаны;
- все, что существует, имеет начало;
- параметры Вселенной тонко сбалансированы — малейшее изменение констант сделало бы жизнь невозможной.
«Слишком много совпадений, чтобы считать это случайностью», — добавляет Боллоре.
Скептики: «Неубедительно, но логично»
Несмотря на религиозный настрой книги, она получила внимание в научных кругах. Лауреат Нобелевской премии по физике Роберт Уилсон согласился написать предисловие.
«Хотя идея высшего разума не дает мне удовлетворительного объяснения, ее логика заслуживает внимания. Если у Вселенной было начало, вопрос о ее происхождении нельзя игнорировать», — отметил он.
Большинство ученых, однако, по-прежнему придерживаются теории Большого взрыва, согласно которой около 14 миллиардов лет назад Вселенная возникла из сверхплотной точки.
Молодежь возвращается к вере
Недавний опрос OnePoll показал: представители поколения Z (18–24 года) оказались самой духовной возрастной группой в Великобритании. Лишь 13% из них называют себя атеистами — вдвое меньше, чем среди их родителей.
«Люди хотят верить, что Вселенная не просто случайность. Эта книга говорит с читателем языком науки, но дает надежду, что за всем стоит смысл», — рассказал дистрибьютор книги Джозеф Монтань.
