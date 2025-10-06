Фото: 5-tv.ru

Их исследование опирается на три ключевых вывода современной физики.

Французские математики Оливье Боннасси и Мишель-Ив Боллоре уверены, что нашли научные доказательства существования Бога — и этим вызвали волну споров среди ученых и верующих по всему миру. Об этом сообщает Daily Mail.

Новая книга «Бог, наука, доказательства: рассвет революции» обещает перевернуть традиционные представления о соотношении науки и веры. Ее авторы уверяют: божественное начало теперь можно подтвердить научно.

На протяжении веков наука и религия шли разными путями — от Галилео Галилея до Стивена Хокинга, человечество пыталось совместить веру и рациональное знание. Но Оливье Боннасси и Мишель-Ив Боллоре уверены: эпоха противостояния закончилась. В своей книге, которая готовится к выходу, они утверждают, что современные открытия физики и космологии приводят к выводу о существовании Бога.

С момента публикации во Франции в 2021 году книга разошлась тиражом более 400 тысяч экземпляров и уже переведена на несколько языков. Теперь авторы готовятся представить англоязычную версию и надеются вызвать мировую дискуссию.

Наука теперь на стороне Бога

Боннасси уточнил, что на данный момент «маятник науки качнулся в противоположную сторону».

«Раньше наука пыталась доказать, что Бога нет. Теперь все наоборот — именно научные данные становятся аргументом в пользу его существования», — отметил ученый.

По словам автора, их исследование опирается на три ключевых вывода современной физики:

Вселенная представляет собой единое пространство-время, где материя, энергия и время взаимосвязаны;

все, что существует, имеет начало;

параметры Вселенной тонко сбалансированы — малейшее изменение констант сделало бы жизнь невозможной.

«Слишком много совпадений, чтобы считать это случайностью», — добавляет Боллоре.

Скептики: «Неубедительно, но логично»

Несмотря на религиозный настрой книги, она получила внимание в научных кругах. Лауреат Нобелевской премии по физике Роберт Уилсон согласился написать предисловие.

«Хотя идея высшего разума не дает мне удовлетворительного объяснения, ее логика заслуживает внимания. Если у Вселенной было начало, вопрос о ее происхождении нельзя игнорировать», — отметил он.

Большинство ученых, однако, по-прежнему придерживаются теории Большого взрыва, согласно которой около 14 миллиардов лет назад Вселенная возникла из сверхплотной точки.

Молодежь возвращается к вере

Недавний опрос OnePoll показал: представители поколения Z (18–24 года) оказались самой духовной возрастной группой в Великобритании. Лишь 13% из них называют себя атеистами — вдвое меньше, чем среди их родителей.

«Люди хотят верить, что Вселенная не просто случайность. Эта книга говорит с читателем языком науки, но дает надежду, что за всем стоит смысл», — рассказал дистрибьютор книги Джозеф Монтань.

