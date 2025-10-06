Волевой ресурс: психолог объяснил, как отучиться материться

Фото: 5-tv.ru

Согласно данным ВЦИОМ, каждый третий россиянин использует в своей речи нецензурную лексику.

Россияне могут отучиться сквернословить. Однако для этого нужна достаточная мотивация и волевой ресурс. Таким мнением с aif.ru поделился кандидат психологических наук Михаил Хорс.

Каждый третий житель России ежедневно использует мат в своей речи. Об этом свидетельствуют данные из опроса ВЦИОМ. По словам психолога, привычка материться связана с презрением к социальным нормам, а также зависит оттого, в какой среде человек рос или находится в настоящее время.

Как уточнил Михаил Хорс, многие, безусловно, понимают, что нецензурная брань порицаема. Но при этом в их кругу общения такое поведение — норма.

«Для любого изменения нужно первое — мотивация, а второе — ресурс волевой. То есть сила воли, сила личности», — сказал эксперт.

Михаил Хорс добавил, что мотивация может быть также и болевая. Так, например, есть вероятность того, что человек поменяется, узнав, насколько его манера речи ущербна.

Еще существует целевая мотивация. В этом случае человеком движут амбиции попасть в ту социальную группу, где мат не приветствуется.

Поэтому, естественно, он меняется. Часто бывает так, что родители, желая показать детям правильный пример, тоже перестают нецензурно выражаться. Это помогает.

