«Я видел все»: телохранитель Умы Турман раскрыл секреты работы со звездами Голливуда

Фото: www.globallookpress.com/Alberto Terenghi

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Бодигард столкнулся со многими нюансами: от экстремальных ситуаций с вооруженными преступниками до измен и странных капризов клиентов.

Майкл Чендлер, 40-летний телохранитель, который обеспечивал безопасность самых известных людей мира шоу-бизнеса, откровенно рассказал о своей карьере: от экстремальных ситуаций с вооруженными преступниками до странных капризов клиентов. Откровениями он поделился с изданием Daily Mail.

Выросший в Лондоне и ныне живущий в Дубае Чендлер начал работать телохранителем, когда ему было чуть за 20. Среди его знаменитых клиентов были исполнитель Пол Маккартни, актриса Ума Турман и актер Брэдли Купер. Сейчас он обучает людей по всему миру обеспечению безопасности в работе со звездами и делится подробностями своей работы, которая, как признает сам Майкл, часто выходила за рамки обычных должностных инструкций.

Погоня как из фильма

Одним из самых опасных моментов карьеры стала погоня на высокой скорости. Во время работы по защите трех руководителей крупных компаний на Чендлера и его команду напали головорезы, вооруженные молотками и металлическими прутьями.

«Адреналин ударил в голову. Я думал, что меня убьют», — вспоминает он.

Спасаясь, Майкл ехал по тротуарам — сцена была похожа на кадр из фильма. Позже выяснилось, что нападавшие действовали по заказу конкурента.

Не менее экстремальными были ситуации с обезумевшими фанатами и папарацци. На красной ковровой дорожке женщина перепрыгнула через ограждение, чтобы добраться до актера Зака Эфрона. А в аэропорту Лондона Майкл столкнулся с папарацци, пытавшимся сделать откровенные снимки известной британской певицы.

Жизнь за кулисами знаменитостей

Майкл рассказывает, что работа с богатейшими людьми мира раскрыла ему их странности и капризы. Одна поп-дива настояла на том, чтобы в ее гримерке на британском ток-шоу с потолка должны были свисать белые ткани, а в самом помещении находиться белые кошки.

«Пушистые белые кошки были везде. Я стоял и думал: «Ну, это же цирк какой-то!» — рассказал Майкл.

Телохранитель сталкивался и с деликатными романтическими ситуациями.

«У одного состоятельного человека был роман на стороне, и любовница, с которой он встречался, начала угрожать, что все расскажет его избраннице. Нам пришлось установить наблюдение за домом, чтобы остановить ее, когда она попытается», — рассказывает Майкл.

Он признает, что часто приходилось закрывать глаза на аморальное поведение клиентов, потому что оно не нарушало закон.

Миллиардеры и экономия на всем

Чендлер отмечает, что чем богаче клиент, тем более прижимистым он может быть.

«Самые богатые люди мира попытаются сэкономить каждую копейку», — говорит он.

Телохранитель вспоминает случай, когда клиентка сэкономила 20 пенсов (21 рубль) на пакетах во время похода в магазин. При этом, она заставила Майкла возвращаться за вещью, которую забыла купить, что добавило еще 15 фунтов (около 1600 рублей) к расходам на топливо.

Будни телохранителя: от защиты до выгула собак

Работа часто выходила за пределы охраны. Майклу приходилось выгуливать домашних животных клиентов, делать покупки и даже заниматься уборкой машин.

«Многим охранникам это не нравится, но иногда приходится делать и такое», — вспоминает он.

Карьерный рост и обучение других

По мере продвижения по карьерной лестнице Майкл руководил операциями по обеспечению безопасности и командами телохранителей. Он был поражен, что многие клиенты больше обращают внимание на внешность охранника, чем на профессиональные качества.

Сейчас Чендлер консультирует компании по безопасности и обучает людей по всему миру, делясь опытом работы со знаменитостями и миллиардерами.

«Я видел все: любовь, страсть, безумие фанатов и опасные преступные ситуации. И, несмотря на это, я люблю то, чем занимаюсь», — заключает Майкл Чендлер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.