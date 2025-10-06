Анатолий Кашпировский госпитализирован в одну из больниц Москвы

Фото: © РИА Новости/Замир Усманов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

У телепата диагностировали обострение тяжелого заболевания.

Телепат Анатолий Кашпировский был госпитализирован в одну из московских больниц. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По данным собеседника, в медицинском учреждении популярному ведущему 1990-х-начала 2000-х предстоит пройти курс лучевой терапии. У Анатолия Кашпировского диагностировали обострение тяжелого онкологического заболевания. О состоянии экстрасенса пока ничего неизвестно.

Анатолию Кашпировскому 86 лет. Он известный психотерапевт, который уверяет, что может лечить людей удаленно. Особенно популярными его методы стали, когда он в 1998 провел сеанс дистанционного лечения жительнице России, Ларисе Грабовской. После этого он активно продолжал пропагандировать свои идеи и методики лечения.

Ранее, писал 5-tv.ru, психолог объяснил поведение последователей Кашпировского. Он назвал экстрасенса крайне агрессивным и несдержанным человеком и напомнил, что Кашпировский уже однажды устраивал драку прямо в эфире телепередачи. Агрессивное поведение его пожилых последовательниц эксперт тоже назвал нездоровым.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.