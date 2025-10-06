Суд Петербурга требует вернуть проданную отремонтированную квартиру пенсионерке

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Купившая жилье женщина рискует его потерять, несмотря на вложенные в ремонт миллионы.

Жительница Петербурга может быть вынуждена вернуть квартиру бывшей владелице после того, как суд признал сделку купли-продажи недействительной. Об этом сообщает 78.ru.

Суд постановил, что продажа квартиры была совершена якобы без отдачи отчета своими действиями со стороны пенсионерки.

По информации источника, петербурженка приобрела жилье в Красногвардейском районе в плохом состоянии за семь миллионов рублей с помощью ипотечного кредита и потратила дополнительно около двух миллионов на ремонт.

Осенью 2024 года бывшая хозяйка обратилась в суд, утверждая, что при продаже квартиры не могла принимать самостоятельное решение из-за влияния мошенников. Покупательница же уверяла, что все документы были проверены, включая дополнительную экспертизу с учетом возраста продавца.

Суд постановил, что покупательница должна вернуть квартиру прежней владелице, а пенсионерка — вернуть полученные деньги. На данный момент решение еще не вступило в законную силу, и пенсионерка пытается сохранить недвижимость и аннулировать выплату в размере семь миллионов рублей.

