Штрафы за шум, запахи и курение: о чем нужно знать жильцам многоквартирных домов

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Эксперты рассказали, какие нарушения чаще всего становятся поводом для жалоб соседей и как за них наказывают.

Наиболее распространенной причиной жалоб в многоквартирных домах является нарушение тишины. Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов пояснил Газете.ру, что в большинстве регионов действует режим тишины с 23:00 до 7:00, а в некоторых субъектах — с 22:00.

По его словам, соседи могут обращаться в органы правопорядка за шум от громкой музыки, ремонтных работ, криков, использования звукоусиливающей аппаратуры, а также нецензурной брани в подъезде, на балконе или в других местах общего пользования. Размер штрафа различается по регионам: в Москве он составляет до 2000 рублей, в Санкт-Петербурге — до 5000 рублей.

Профессор также отметил, что сквернословие, агрессия или драка могут квалифицироваться как мелкое хулиганство и повлечь штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Кроме того, сильные запахи из квартиры, особенно от домашних животных, которых содержат в антисанитарных условиях, могут стать основанием для привлечения к ответственности. В таких случаях применяется статья 8.52 КоАП РФ, и штрафы составляют от 1500 до 3000 рублей. В некоторых регионах действуют дополнительные нормы, усиливающие ответственность владельцев животных.

Еще одним поводом для жалоб является захламление мест общего пользования. Размещение личных вещей на лестничных площадках, в коридорах и тамбурах нарушает требования пожарной безопасности. Виноградов пояснил, что это касается мебели, велосипедов, колясок и строительных материалов, препятствующих эвакуации и создающих риск возгорания. За такие нарушения штрафы составляют от 5000 до 15 000 рублей.

Нарушения, связанные с курением в помещениях общего пользования, также подлежат административной ответственности. Виноградов уточнил, что запрещено курение в общих зонах, а проникновение дыма в соседние квартиры нарушает санитарные нормы и права жильцов. Брошенные окурки могут дополнительно квалифицироваться как нарушение правил содержания имущества, а если окурок становится причиной пожара, штраф достигает 40 000-50 000 рублей.

Наконец, профессор отметил, что самовольная замена радиаторов отопления, приведшая к заливу квартиры соседей, может стать основанием для взыскания убытков через суд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.