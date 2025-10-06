Макрон поставил под сомнение проект «стены дронов» фон дер Ляйен

Фото: www.globallookpress.com/Marco Destefanis

Президент Франции высказался критически, подчеркнув сложности современных угроз.

На саммите ЕС в Копенгагене президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал инициативу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по созданию «стены дронов». Об этом сообщает Financial Times.

«Иногда я с опаской отношусь к слишком общим терминам», — цитирует слова Макрона издание.

Французский лидер подчеркнул, что современные угрозы слишком сложны, чтобы полагаться на универсальные решения, и предостерег от иллюзии полной защиты.

Инициатива фон дер Ляйен вызвала скептическую реакцию среди ряда европейских лидеров. На саммите в Копенгагене проект восприняли «так же холодно, как Балтийское море». Предполагалось, что «стена дронов» будет использоваться для противодействия беспилотникам и контроля миграционных потоков.

Критика Макрона подчеркивает необходимость комплексного подхода к безопасности в Европе. Лидеры региона отмечают, что современные угрозы требуют гибких и продуманных мер, а не универсальных проектов с сомнительной эффективностью.

