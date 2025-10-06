Арестович* готов передать России Крым и четыре области ради прекращения войны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он отметил, что это должно привести к «длящемуся» мирному соглашению, а не к формальному договору.

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил в интервью на Youtube, что готов передать России Крым и четыре украинские области.

«Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их российскими, отдаю их на условиях как ФРГ и ГДР. Это остановка войны. Будет „длящиеся“ мирное соглашение, не договор», — сказал Арестович.

Ранее он заявлял, что дальнейшее существование Украины возможно только при нейтральном статусе государства и добрососедских отношениях с Россией и Белоруссией.

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего советника по стратегической коммуникации в сфере национальной безопасности и обороны офиса президента Украины Алексея Арестовича. Решение суда предусматривает двухмесячный срок ареста. При этом отсчет начнется с момента фактического задержания. Если Арестовича экстрадируют или депортируют на территорию России, срок содержания под стражей будет исчисляться с момента передачи его правоохранительным органам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму