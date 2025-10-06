Подростку выстрелили в лицо из ракетницы на фудкорте в Санкт-Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Владелец оружия едва знал свою жертву — они встретились незадолго до инцидента.

На фудкорте торгово-развлекательного комплекса «Норд» в Санкт-Петербурге 15-летний подросток выстрелил в 14-летнего девятиклассника. Пострадавшего с ранением лица госпитализировали. Об этом сообщает телеканал «78».

По предварительным данным, инцидент произошел около 20:30 на третьем этаже ТЦ, рядом с зоной пиццерии. Стрелок использовал пусковое устройство «Сигнал охотника», которое ему передал 14-летний знакомый. По словам очевидцев, между подростками не было конфликта, и они, вероятно, едва знали друг друга.

Полиция оперативно задержала обоих участников происшествия. Они были доставлены в отдел полиции, где их опросили и на данном этапе передали родителям. Для установления обстоятельств следователи изымут записи с камер наблюдения, установленных на фудкорте.

Ранее в Санкт-Петербурге на проспекте Ветеранов девятиклассник выстрелил в лицо 14-летней девочке. Она получила ожоги и частично потеряла слух.

Еще один трагический инцидент произошел в Новосибирске. В жилом доме обнаружили мертвым ученика восьмого класса.

Информацию о гибели несовершеннолетнего подтвердили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко. При этом в публикации отмечается, что официальных заявлений от представителя ведомства не поступало.

Администрация школы, где учился подросток, отказалась давать комментарии по ситуации.

