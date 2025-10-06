Грузинская оппозиция активно ищет «русский след» в протестах в Тбилиси

Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

Выборы в стране прошли 4 октября на фоне напряженной политической обстановки.

Политолог Александр Носович высмеял грузинских оппозиционеров, утверждающих, что протесты в Тбилиси — дело рук «марионеток Путина». Об этом пишет EADaily.

«Вы, конечно, будете смеяться, но Путин за последние дни „организовал“ не только дроны на Мюнхеном, Брюсселем и Лиссабоном, но и революцию в Грузии», — иронизирует Носович, добавляя, что в этом уверены сами лидеры протестов.

По мнению политолога, события, развернувшиеся не так давно в Грузии, напоминают ему притчу про старого клоуна, который раз за разом показывает один и тот же фокус.

Цветные революции в последние годы терпят неудачи. Следствие — про них забывают. Грузия, по словам эксперта, венец этой забавной тенденции.

«Там теперь каждый год, похоже, „восставший народ“ будет биться за демократию. Пока не надоест. Большинству грузин, как видно, уже надоело», — подытожил Александр Носович.

