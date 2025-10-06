Пожилые британцы стали чаще употреблять запрещенные вещества

Фото: 5-tv.ru

Некоторым обращающимся за медицинской помощью более 90 лет.

Пожилые люди в Великобритании все чаще обращаются за медицинской помощью из-за употребления запрещенных веществ. Об этом сообщает издание Daily mail со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения (NHS).

До марта текущего года за помощью обратилось всего 723 пожилых пациента. Восьми из них было больше 90 лет. Еще 28 пациентов были старше 80, а 70 человек находились в возрасте 75-79 лет.

В последние годы резко возросло употребление запрещенных веществ британцами среднего и старшего возраста. Эксперты предупреждают о росте числа случаев деменции, вызванной приемом наркотиков, которые также могут нанести непоправимый вред сердцу, артериям, желудку, зубам, коже.

От длительной зависимости проходили лечение 156 пенсионеров, другие — от абстинентного синдрома (побочных эффектов при отказе от наркотиков и алкоголя. — Прим. ред.), депрессии или психоза, которые могли быть связаны с употреблением наркотиков. Однако из 23 644 человек, лечившихся от зависимости от запрещенных веществ, пенсионеры составляли лишь около 3% всех пациентов.

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью, Великобритания остается крупнейшим в Европе рынком наркотиков. В 2023 году число смертей, связанных с их употреблением, достигло 1100 человек — рост почти в тысячу раз по сравнению с 1993 годом, когда было зафиксировано 11 случаев.

