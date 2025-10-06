На сцене с 13 лет: через что прошел и чего добился Шура за 50 лет жизни

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

В честь полувекового юбилея певец решил преподнести подарок поклонникам и подготовил для них специальный концерт.

Певцу и автору песен Александру Медведеву, больше известному публике под псевдонимом Шура, в 2025 году исполнилось 50 лет. В честь полувекового юбилея артист решил преподнести подарок поклонникам своего творчества и подготовил концерт. Мероприятие пройдет 10 октября. 5-tv.ru вспомнил непростой жизненный путь исполнителя.

«Я с 13 лет пою»

© РИА Новости/Дмитрий Коробейников

Будущая звезда российской эстрады родилась в 1975 году в Новосибирске. Матери Александра было всего 18 лет, когда она стала родителем, а ее избраннику — 21 год. Однако, несмотря на появление на свет общего ребенка, вместе возлюбленные пробыли не долго. Сам Шура своего биологического отца не помнит, так как он никакого участия в его жизни не принимал. Более того, он до 16 лет считал своим папой отчима. Вскрылась правда, когда пришла пора получать юному музыканту паспорт. Мать Медведева попросила указать в документах другое отчество.

Большую роль в судьбе певца сыграла бабушка Вера Михайловна. Она забрала внука из детского дома в девять лет. В данное учреждение мальчика сдала мать. Бабушка и привила Шуре любовь к экстравагантному внешнему виду. Дома перед зеркалом Вера Михайловна любила примерять яркие и необычные наряды. Она же привела Медведева на сцену. Женщина работала поваром в одном из новосибирских ресторанов. Там Шура и начал свой творческий путь.

«Я с 13 лет пою. В Новосибирске был известен до 18 лет. Я уже задолбался петь в Новосибирске. Все рестораны были мои, и ценник был хороший. Я уехал в Москву», — рассказывал исполнитель корреспонденту 5-tv.ru.

Но несмотря на популярность и раннее освоение профессии, музыкального образования у Александра нет. Он пытался заниматься вокалом в юные годы. Однако то, что позже сделает данного артиста известным и узнаваемым, тогда ему помешало овладеть азами любимого ремесла. Закончил брать уроки музыки Медведев из-за отсутствия передних зубов и неправильного дыхания.

Зубы, кстати, он потерял еще в детстве. Их он лишился по вине младшего брата.

Не только музыкального, но даже обычного школьного аттестата у Шуры не было. Из стен этого учреждения певец вышел со справкой о «неполном среднем образовании».

Однако без дела юный Александр не сидел. Денег было мало, поэтому он начал зарабатывать, как мог: работал в детских лагерях пионервожатым и преподавал рукоделие в кружках для женщин. Затем окончил в Риге курсы дизайнеров-флористов.

Вернувшись в Новосибирск, он подружился с композитором Павлом Есениным, который и предложил Шуре покорить столицу.

Не прошел испытание «медными трубами»

© РИА Новости/Дмитрий Коробейников

В клубе «Манхэттен-Экспресс», где прошло первое выступление Шуры в Москве, певец познакомился с дизайнером Алишером. Модельер начал шить исполнителю первые сценические костюмы, а также консультировал Медведева во время шопинга.

В итоге эпатажное поведение, яркие, даже провокационные образы на сцене, шепелявость сделали свое дело и возвели исполнителя на вершину славы. Эпоха тоже внесла свою лепту.

«В 1990-е надо было удивлять чем-то. Надо было просто как-то выживать. Тоже не простое время было. <…> Когда не было хлеба и не было водки в магазинах. Все хотели зрелищ хотя бы. И я уважал тех людей, которые на последние деньги покупали билет на стадион и приходили. А жрать нечего было», — вспоминал Александр.

На вторую половину «лихого» десятилетия и пришелся пик славы Медведева. По его словам, он часто не знал, сколько стоило его выступления. Однако один из самых прибыльных вечеров в карьере помнит отлично.

Это была новогодняя ночь 1998-го года. Тогда они объехали десять клубов из запланированных 12 в Санкт-Петербурге. Уже в конце этого «марафона» пошли ледоколы и развели мосты. Тогда выручка составила 80 тысяч долларов.

Но в каком-то смысле именно слава и сломала жизнь артисту. Она открыла перед ним возможности податься во все тяжкие. В итоге Шура стал зависим и от алкоголя, и от наркотиков. Александр смог извести свой организм настолько, что на фоне употребления запрещенных веществ у него развился рак яичка.

Именно поэтому Медведев, все еще находясь на вершине славы, неожиданно исчез из медийного пространства и прекратил выступать. Однако к своей болезни, которую, к счастью, удалось излечить, певец относится философски.

«Я никогда не ругаю за все это. Онкология была дана Господом, ну неважно, кто там наверху. За то, что по головам ходил, людей не ценил», — рассуждал исполнитель в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».

Но чтобы выжить, артисту пришлось избавиться от своих зависимостей. Что, по признанию самого Шуры, было совсем не просто. Его собственной силы воли оказалось недостаточно, поэтому пришлось прибегать к помощи специалистов и современных технологий.

Александру «вшивали в попу восемь ампул» — делали прошивку. То есть подкожно вживляли лекарственные вещества, которые не совместимы, например, с алкоголем. Стоит человеку с подобными препаратами в организме немного выпить спиртосодержащих напитков, как организм начинает «бунтовать»: появляется головокружение, тошнота и рвота.

Лишь к 2010-м годам Шуре удалось вернуться на сцену. Однако от одной мечты после этого жизненного этапа пришлось отказаться. Знаменитость осознано не собирается продолжать свой род. Хоть и считает, что смог бы быть замечательным отцом.

«Я даю себе оценку, что бывший наркоман, бывший онкобольной, прошедший 18 курсов химиотерапии, никакой плод нормальный не произведет», — откровенничал исполнитель в видео подкасте блогеров Неприятный Пилягин и Приятный Слава.

Нет у знаменитости не только наследников, но второй половинки. Он заявил, что в настоящий момент любит только свою собаку и Родину.

Вид менее экстравагантный, а поведение все то же

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова

За годы борьбы с болезнью и самим собой изменилось не только мировоззрение Медведева, но и образ как артиста. Не предстает он перед зрителем больше в перьях, нарядах ядовитых цветов и обуви на платформе. Более того, Александр уверен, что сегодня деятелям искусства не нужно выходить на сцену в трусах. Это время прошло. Настоящему исполнителю важно предстать перед аудиторией чистым и опрятным, таким, чтобы на него было приятно смотреть. Ну и петь, естественно, вживую.

Однако, несмотря на то что на сцене Шура стал менее экстравагантным, скандальных историй и курьезных случаев происходит не меньше.

Например, онкология заставила его задуматься о близости смерти. Поэтому он готов встретить «старуху с косой» во всеоружии. Медведев уже приобрел место на Даниловском кладбище и посадил там березку. Есть и белоснежный гроб, в который его и положат после смерти. Этот предмет купил не сам артист. Такой весьма своеобразный презент преподнес ему один из поклонников. Подготовил Александр даже оградку для собственной могилки. Более того, сейчас эта конструкция является частью кровати, на которой каждую ночь спит музыкант.

Нередко оканчиваются скандалами шоу с участием Шуры. Например, на программе телеведущих Дмитрия Диброва и Ольги Бузовой он поругался с одним из гостей, который нелестно отзывался о певце. Знаменитость покинул студию и отказывался в нее возвращаться, пока оттуда не ушел его обидчик.

Однажды на репетиции очередного проекта Александра обвинили в неготовности к работе музыканты, с которыми ему предстояло выступать. Шура должен был исполнить хит своей коллеги Лолиты «Пошлю его на …». Но он не выучил лирику и не разобрал партитуру композиции. Вместо того, чтобы сразу признать свою вину, продемонстрировал большой словарный запас ненормативной лексики. Позже, правда, он вернулся и принес свои извинения коллегам.

В непрофессионализме Медведева обвиняли и на другом шоу. По концепции программы звезды старшего поколения соревновались с молодыми приемниками. В паре с ним работала Мия Бойка. Артистка, как и положено по правилам проекта, исполнила хит соперника. А вот Шура не выучил текст и вышел на сцену с листочком, с которого и читал лирику.

Это вызвало волну негодования среди звездного жюри. А блогер и певица Валя Карнавал во время спора со звездой 1990-х даже заревела.

