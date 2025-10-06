В Грузии прокуратура предъявила обвинение пятерым оппозиционерам

Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

Среди задержанных — Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе.

В Грузии пятерых оппозиционеров обвинили в призывах к государственным переворотам и свержению власти. Об этом проинформировала прокуратура страны в ходе брифинга.

Представитель ведомства Давид Гумберидзе заявил, что обвинения уже предъявлены Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделава, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе.

В Грузии в субботу, 4 октября, состоялись муниципальные выборы. В частности грузины выбирали мэра Тбилиси. Этот пост за собой сохранил Каха Каладзе. Эту должность он занимает восемь лет, с 2017 года. В этот раз его главными оппонентом стали Ираклий Купрадзе и Яго Хвичия. Они набрали около 13% и 7% соответственно. В свою очередь Каладзе набрал более 70% голосов.

Избирательные мероприятия прошли на фоне напряженной ситуации в стране: в ряде городов прошли митинги против действующей власти.

Ранее, писал 5-tv.ru, мэрия Тбилиси подсчитала ущерб от протестов оппозиции. Люди, выходившие на акции, поломали тротуары, брусчатку и фонари.

