Трамп заявил о возможности предотвратить трагедию 11 сентября

В результате террористических актов в 2001 году погибли 2977 человек.

Президент США Дональд Трамп во время празднования 250-летия ВМС США на военно-морской базе в Норфолке заявил, что предсказывал теракты 11 сентября 2001 года и мог их предотвратить, если бы власти прислушались к его предупреждениям. Его слова передает издание Mirror.

«Я сказал правительству: „Вам нужно посмотреть на Усаму бен Ладена (международного террориста. — Прим. ред.)“. Они не позаботились о нем. Через год он взорвал Всемирный торговый центр», — заявил Трамп перед собравшимися военнослужащими.

По словам Трампа, он описывал бен Ладена как угрозу в своей книге «Америка, которую мы заслуживаем». Но никто не отреагировал на его предупреждения.

«Так что я должен взять на себя немного заслуг, потому что никто другой этого не сделает. Вы знаете старую поговорку — тебе не воздают должное, так что возьми все сам», — добавил американский президент.

При этом, как отмечает издание, заявления Трампа не соответствуют действительности. В его книге, изданной в начале 2000 года, бен Ладен упоминается лишь вскользь, а никакой прямой угрозы террористических атак на США не прогнозируется.

Террористические акты 11 сентября 2001 года, известные как 9/11, стали серией скоординированных нападений, совершенных группировкой «Аль-Каида»*. В этот день 19 террористов захватили четыре пассажирских самолета и направили их в символические объекты США. Погибли 2977 человек.

