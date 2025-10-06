В России предложили ввести бесплатное горячее питание для учителей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Новый законопроект нацелен на то, чтобы улучшить условия труда педагогов и подчеркнуть социальную значимость их профессии.

В Госдуму внесут законопроект, предусматривающий право учителей на бесплатное горячее питание не менее одного раза в день. Документ находится в распоряжении РИА Новости.

Авторами инициативы стали глава комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов, председатель комитета по вопросам семьи Нина Останина, первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко и первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта позволит официально закрепить право педагогов на бесплатное горячее питание, а организация этого процесса будет возложена на образовательные учреждения. Для регионов предусмотрена возможность получения федеральных субсидий на софинансирование программы.

Авторы инициативы подчеркнули, что сейчас на федеральном уровне обеспечивается бесплатное питание для отдельных категорий учащихся, однако аналогичных гарантий для педагогов нет. Гусев пояснил, что учителя формируют будущее страны, и предоставление им бесплатного питания рассматривается как проявление социальной справедливости и заботы о здоровье педагогов.

