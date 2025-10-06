Фото: www.globallookpress.com/Christophe Gateau

Украинские военные объекты под угрозой.

Американские комплексы противовоздушной обороны Patriot показали низкую эффективность против российских ракет. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, даже несмотря на то, что Patriot остаются единственными системами, способными перехватывать баллистические ракеты, украинским силам не удалось предотвратить удары. Россия продолжает совершенствовать вооружение.

В материале отмечается, что ракеты «Искандер-М» и «Кинжал» способны менять траекторию на финальном участке полета, из-за чего даже современные комплексы не успевают их перехватить. По информации Financial Times, доля сбитых таких ракет в сентябре снизилась до 6%.

На этом фоне 5 октября Минобороны России заявило о массированном ночном ударе по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в ответ на атаки киевского режима с применением БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры России. 5 октября ВС РФ применили высокоточное оружие, включая гиперзвуковые «Кинжалы». Были поражены, в том числе объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу оборонных предприятий.

