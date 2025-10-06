Россия отбила крупнейшую ночную атаку дронов: сбито более 250 беспилотников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

БПЛА зафиксированы сразу в нескольких регионах страны.

Минувшей ночью над территорией России сбили 251 украинский беспилотник. Воздушные цели перехватывались в разных направлениях страны — от акватории Черного моря до столичного региона. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Наибольшее число дронов уничтожено над Черным морем — 62. В Крыму сбили еще 40 аппаратов, в Курской области — 34, в Белгородской — 30. В Нижегородской области было перехвачено 20 беспилотников, в Воронежской — 17, в Краснодарском крае — 11. Кроме того, ПВО отразила атаки в Ростовской, Брянской и Тульской областях, а также в центральных регионах страны, где сбивали от одного до нескольких БПЛА. Еще пять дронов перехватили над Азовским морем.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что один беспилотник был сбит на подлете к столице.

На фоне атак временно ограничивали работу аэропортов в Сочи, Геленджике, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Калуге, Ярославле и Саратове. По данным Росавиации, пять самолетов, следовавших в Сочи, направили на запасные аэродромы.

