«Любовь без испытаний»: Валя Карнавал описала идеальные отношения

Артистка откровенно рассказала о своем понимании этого чувства.

На премьере мюзикла Басты «Любовь без памяти» певица и блогер Валя Карнавал поделилась с корреспондентами 5-tv.ru размышлениями о любви, которая окружает нас каждый день. Артистка затронула достаточно глубокие аспекты этого чувства.

Певице задали каверзный вопрос про то, когда последний раз у нее была любовь без памяти. Валя, с характерной искренностью, ответила:

«А она каждый день. Всегда. Иначе зачем мы все здесь?», — задалась вопросом певица.

Для Вали любовь — это не просто романтические переживания, а нечто большее, пронизывающее всю жизнь. Когда речь зашла о том, что конкретно для нее значит «любовь без памяти», Валя задумалась:

«Это что-то такое, что нельзя объяснить словами», — просто ответила она.

Также артистка поделилась своими мыслями об испытаниях ради любви.

«Знаете, хотелось бы любовь без испытаний», — поделилась Валя неожиданно мудрой и, вероятно, очень личной мыслью.

Премьера мюзикла «Любовь без памяти» прошла 4 октября в «Вегас Сити Холл» в Москве при полном аншлаге. На красной дорожке гостей встречали звезды шоу-бизнеса и культуры, включая Василия Вакуленко, Сергея Жукова, Егора Крида и многих других.

