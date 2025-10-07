«Любовь без испытаний»: Валя Карнавал описала идеальные отношения
Певица Валя Карнавал: верю в любовь без испытаний
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Артистка откровенно рассказала о своем понимании этого чувства.
На премьере мюзикла Басты «Любовь без памяти» певица и блогер Валя Карнавал поделилась с корреспондентами 5-tv.ru размышлениями о любви, которая окружает нас каждый день. Артистка затронула достаточно глубокие аспекты этого чувства.
Певице задали каверзный вопрос про то, когда последний раз у нее была любовь без памяти. Валя, с характерной искренностью, ответила:
«А она каждый день. Всегда. Иначе зачем мы все здесь?», — задалась вопросом певица.
Для Вали любовь — это не просто романтические переживания, а нечто большее, пронизывающее всю жизнь. Когда речь зашла о том, что конкретно для нее значит «любовь без памяти», Валя задумалась:
«Это что-то такое, что нельзя объяснить словами», — просто ответила она.
Также артистка поделилась своими мыслями об испытаниях ради любви.
«Знаете, хотелось бы любовь без испытаний», — поделилась Валя неожиданно мудрой и, вероятно, очень личной мыслью.
Премьера мюзикла «Любовь без памяти» прошла 4 октября в «Вегас Сити Холл» в Москве при полном аншлаге. На красной дорожке гостей встречали звезды шоу-бизнеса и культуры, включая Василия Вакуленко, Сергея Жукова, Егора Крида и многих других.
